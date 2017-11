Jetske van den Elsen aan de slag als verslaggever bij Spoorloos

Van Den Elsen (45) wordt hiermee de collega van Derk Bolt. Met de komst van de presentatrice wil Spoorloos "andere verhalen meer gezicht geven".

"Ik sta echt naast degene die op zoek is naar ouders of familie", aldus Van den Elsen. "We hebben gesprekken en reizen ook samen naar het land van de hereniging. Tot nu deed de verslaggever of de regisseur dat en bleef dat allemaal buiten beeld. Dat wordt nu anders."

"Het idee is dat het fijner is als er iemand in zo'n emotionele periode echt naast je staat, naar je verhaal luistert en je steunt. Mijn rol is dus een toevoeging, zonder het oude te veranderen."

Van den Elsen blijft ook te zien in De Rijdende Rechter. De eerste Spoorloos-uitzending met de presentatrice is te zien op maandag 11 december op NPO 1.