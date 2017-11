The Passion 2018 wordt opgenomen in Amsterdam Zuidoost

De Bijlmer bestaat in 2018 vijftig jaar. Volgens de Evangelische Omroep (EO) en KRO-NCRV, die het programma ieder jaar organiseren, is het stadsdeel "bij uitstek geschikt om als decor te dienen" voor de vertolking van het verhaal van Jezus.

"Een rauw maar troostrijk verhaal tegen de achtergrond van een wijk die bekend is met verdriet en tegenslag, maar ook met wederopbouw en veerkracht", aldus de omroep in een persbericht.

"Dit jaar staan we uitgebreid stil bij het 50-jarig bestaan van dit bijzondere stukje Amsterdam. The Passion is voor ons een van de hoogtepunten van deze viering. Zuidoost bruist en leeft, is een broedplaats voor talent en is volop in ontwikkeling. Wij zijn er trots op om dat via The Passion met Nederland te delen", aldus stadsdeelvoorzitter Muriël Dalgliesh.

'Verrassend'

Arjan Lock, directeur van de EO noemt de Bijlmer "een van de verrassendste buurten van Nederland". "Zo zijn er maar liefst 150 kerken in dit stadsdeel te vinden." KRO-NCRV-directeur Yvonne de Haan noemt The Passion in Amsterdam Zuidoost "een hoogtepunt". "Nooit eerder vertelden we het verhaal van The Passion vanaf een plek met zo’n gemêleerde bevolking: de Bijlmer, waar maar liefst 130 verschillende nationaliteiten samenkomen. The Passion 2018 staat voor diversiteit en verbinding.'

Ieder jaar kijken ruim drie miljoen mensen naar de live-uitzending. Wie de hoofdrollen dit jaar spelen, is nog niet bekend.