Erica Terpstra draagt bewust geen make-up bij presentatie reisprogramma

"Mensen krijgen me zoals ik ben. Dus zonder oogschaduwtje. Dat is voor andere momenten bedoeld", aldus de 74-jarige Terpstra in gesprek met AD.

Op reis wil de voormalig topsporter "helemaal zichzelf zijn" en dat moet dus ook op televisie. Nu ze geheel is hersteld van de bacteriële beeninfectie waar ze mee kampte, merkt ze hoe goed dat voelt. "Het besef dat ik als oudere vrouw, na een periode met gebreken, fysiek en mentaal weer alles kan maakt me een dolgelukkig mens."

Terpstra gaat tussen de opnames in het buitenland graag in haar eentje op pad. "Ik heb op vrije momenten in m'n eentje schitterende wandelingen door afgelegen bergdorpjes gemaakt. Vermoeiend? Ik krijg daar juist nog meer energie van."

Bang dat ze in de toekomst weer ziek wordt, is de presentatrice niet. "Daar sla ik me dan ook wel weer doorheen als een topsportster. Ook al ben ik een dagje ouder, dat blijf ik altijd in hart en nieren.''