Serie Roseanne krijgt negen afleveringen in totaal

Het aantal afleveringen van de populaire show uit de jaren negentig komt hiermee op negen.

Of Johnny Galecki weer meedoet is maar de vraag. De Big Bang Theory-acteur is nog altijd in onderhandeling over een (gast) rol, terwijl de opnames al gaande zijn.

Galecki speelde in Roseanne het vriendje en later de echtgenoot van Darlene, de dochter van het gezin Conner. Sara Gilbert, die de rol van Darlene vertolkte, is meerdere malen met Galecki te zien geweest in The Big Bang Theory.