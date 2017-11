Wietze de Jager was 'naïef' in rondsturen boze Mattie Valk-mail

"Ik heb die mail naar te veel mensen gestuurd; ook aan het oude team, dat ik een verklaring schuldig was. Hij is uitgelekt, dat was niet de bedoeling", zegt De Jager, die zichzelf in de nieuwe editie van Linda Magazine daarin 'naïef' noemt.

De Jager en Valk, die samen jarenlang de ochtendshow op Qmusic presenteerden, zouden samen overstappen naar Sky Radio. Maar Valk werd - achter Wietzes rug om - benaderd om bij Qmusic te blijven.

"Ik zei tegen hem: 'Je moet doen waar je je goed bij voelt. Ik ga je niet pushen'", vertelt De Jager in het tijdschrift. Valk zou daarna hebben geantwoord dat hij toch samen met zijn collega naar Sky Radio wilde gaan.

Twijfels

Toen De Jager daarna op vakantie ging, kreeg hij een telefoontje van Valk. "Hij belde en zei: 'Poeh, ik heb toch mijn twijfels'", aldus De Jager. De dj vond het een vreemd telefoontje en appte zijn collega daarna meerdere malen, zonder een antwoord te krijgen. Daarna kreeg hij een bericht waarin Valk meldde toch bij Qmusic te blijven en een nieuw contract te tekenen.

De Jager voelde zich bedrogen. "Door hem, door Q. Dit had ik totaal niet zien aankomen", vertelt hij. "Achteraf realiseerde ik me dat dit al veel langer speelde, natuurlijk. Meteen nadat wij samen hadden opgezegd, is hem een nieuw lucratief contract aangeboden en heeft hij een paar dagen gewacht het me te vertellen'', aldus de radio-dj.

Pijn

In het interview met Linda Magazine vertelt De Jager dat hij niet naar de nieuwe ochtendshow van Qmusic luistert en er het liefst niet meer over praat. "Het is over (...) Ik ben gekwetst, dat soort pijn kende ik niet, de pijn van de intense vertrouwensbreuk."

De radio-dj is tegenwoordig presentator bij Shownieuws op SBS6 en tekende onlangs een contract bij Radio 538.