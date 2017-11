In het tiende seizoen, dat op 6 januari begint, zijn naast naast de dj Dieuwertje Blok, Richard Groenendijk en Irene Moors te zien. Ook Maurice de Hond en André Kuipers duiken in de archieven op zoek naar hun voorouders.

Verborgen Verleden is sinds 2010 op televisie. Het programma is gebaseerd op het Britse format Who do you think you are?