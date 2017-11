Tweede aflevering Voetbalmaffia veel minder goed bekeken

De NPO 3-serie, met onder meer Sallie Harmsen en Chiem Vreeken in de hoofdrol, viel daarmee buiten de top 25 van best bekeken programma's van de dag, blijkt uit cijfers van Stichting Kijkonderzoek.

Maestro op NPO 1 was op primetime weer de winnaar met meer dan twee miljoen kijkers. In de derde aflevering van de dirigentenshow moest kickbokser Remy Bonjasky het veld ruimen. Ook Ik vertrek (1,75 miljoen op NPO 1) en All You Need Is Love (1,48 miljoen op RTL 4) waren in trek.

De liveshow van de MTV European Music Awards kon maar weinig kijkers bekoren. Op het evenement stemden slechts 26.000 mensen af.