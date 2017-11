AVROTROS gaat in beroep tegen nieuw NPO-plan Nieuwsshow

Dat zegt hij vrijdag in een interview met De Telegraaf.

De Nieuwsshow wordt al decennialang op het populaire tijdslot op zaterdagochtend uitgezonden. Presentatoren Peter de Bie en Mieke van der Weij werden door de AVROTROS op non-actief gesteld toen bleek dat zij praatten met Omroep Max over een transfer.

NPO heeft nu besloten dat De Bie en Van der Weij op het tijdslot van De Nieuwsshow een nieuw programma voor Max mogen gaan maken.

"Ze zullen wel met een show komen die net iets anders is dan wat ze bij ons deden, maar in feite hetzelfde is", stelt Van Stade. "Zo maak je het voor presentatoren wel erg gemakkelijk om met iets wat een omroep jarenlang heeft opgebouwd naar een ander te gaan", aldus Van Stade.

Onmisbaar

Hij laakt het argument van de NPO dat De Bie en Van der Weij onmisbaar zijn voor het programma. "De omroepen gaan over de inhoud van de programma’s, niet de NPO en presentatoren behoren tot de inhoud", vindt de AVROTROS-baas.

Bovendien vindt Van Stade het bizar dat vijf vaste redacteurs opeens zonder werk komen te zitten. "Sommigen van hen werken hier al twintig jaar, die willen helemaal niet mee naar MAX, los van de vraag of dat wel mogelijk is. Voor de medewerkers met een kort of tijdelijk dienstverband houdt het hier op, voor de mensen die hier al langer werken zoeken we naar een oplossing."

Eerder stelde de omroep naar de rechter te willen stappen als het NPO-plan doorgang vindt.