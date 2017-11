Twan Huys stuurde Oprah Winfrey duizend tulpen in hoop op interview

In gesprek met AD vertelt de 53-jarige journalist, die in het verleden onder anderen de Dalai Lama en Willem Holleeder voor het programma interviewde, vaker moeite te moeten doen voor een gast.

"Ik heb in het verleden ook wel eens handgeschreven brieven gestuurd. Bij A.F.Th van der Heijden, die na het overlijden van Tonio lang geen interviews deed, maakte dat het verschil", aldus Huys, die zegt dat de handgeschreven brief ook Anouk overhaalde, zeker nadat hij ook een concert bezocht en haar een boek toestuurde.

De presentator "durft" het te zeggen als hij iets niet goed heeft gedaan. Bij het interview met de Dalai Lama had hij dat gevoel. "Een van de redenen is dat ik in de weken ervoor dacht: ik raak straks verlicht ofzo. Ja, ik was een beetje starstruck misschien. En zijn entourage zorgde ervoor dat jij het gevoel kreeg de uitverkorene te zijn, omdat je dit interview mocht doen. Het was een nieuwe les in interviewen. Ik dacht toen dat ik het inmiddels allemaal wel kon.''

Huys, die vanaf vrijdag weer te zien is in een nieuwe reeks College Tour, zegt nog jaren door te willen met het programma. "Bij mij is er nul sprake van slijtage."