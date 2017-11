VRT stopt samenwerking Bart de Pauw na 'grensoverschrijdend gedrag'

In een videoboodschap benadrukt De Pauw dat het niet om een grap gaat.

"Dit is een mededeling die ik niet graag doe", zo begint De Pauw zijn video. "Maar de omstandigheden dwingen me. Voor alle duidelijkheid: dit is geen grap."

De 49-jarige tv-maker vertelt daarna dat hij na dertig jaar moet vertrekken bij de VRT. "De enige reden die ze me daarvoor gaven, is een aantal anonieme berichten die zijn binnengelopen in nasleep van de #metoo-schandalen." De Pauw benadrukt dat het niet over "fysieke aanrandingen" gaat maar om sms-verkeer met "flirterige toon". Ook wordt hij beticht van stalking.

De Pauw weet verder niets over de kwestie. "Mocht ik ooit mensen hebben gekwetst, dan bied ik daar m'n verontschuldigingen voor aan. Dat kon nooit de bedoeling zijn."

Integriteitswaarden

De VRT bevestigde het vertrek van de presentator. Er zouden meerdere meldingen over grensoverschrijdend gedrag zijn binnengekomen. "Deze ernstige getuigenissen stroken niet met de integriteitswaarden die voor VRT essentieel zijn'', aldus de omroep.

Een medewerkster van het productiehuis van de televisiemaker, Koeken Troef!, kwam mede namens andere vrouwelijke personeelsleden met een steunbetuiging. Ze stellen het pijnlijk te vinden dat hun "baas en vooral ook goede vriend op deze manier aan de schandpaal wordt genageld''.

"Als Bart kop van Jut moet zijn om te zorgen dat grensoverschrijdend gedrag de wereld moet uitgeholpen worden, so be it, maar laten we alsjeblieft geen Weinsteins maken van zij die het niet zijn'', stellen de vrouwen.