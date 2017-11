Annemieke Schollaardt en Rob Stenders beiden in de middag op NPO Radio 2

Aanvankelijk dreigde Schollaardt plaats te moeten maken voor Rob Stenders. Maar beide dj's gaan zendtijd op Radio 2 in de middaguren delen vanaf januari. Stenders vult het blok tussen 14.00 en 16.00 uur van maandag tot en met donderdag en Schollaardt zal op dit tijdstip van vrijdag tot en met zondag te horen zijn. Bij afwezigheid vervangen ze elkaar.

Schollaardt stapte op 1 september over naar Radio 2 nadat ze elf jaar bij 3FM verschillende programma's had gemaakt. Ze nam de plek in van Stenders in de middaguren tussen 14.00 en 16.00 uur.

In oktober maakte de NPO bekend dat Stenders voor zijn nieuwe werkgever BNNVARA terug kan keren naar de middag van Radio 2 en dat Schollaardt daarom met ingang van het nieuwe jaar naar de avond zou verhuizen. De AVROTROS ging in beroep tegen het NPO-besluit om Schollaardts programma al na een paar maanden naar de avonduren te verplaatsen.

Avonduren

Stefan Stasse is blij dat hij in de avonduren op Radio 2 te horen blijft. ''Ik ben ontzettend blij en opgelucht dat er nu duidelijkheid is voor het programma en de luisteraars. De afgelopen weken hebben we duizenden hartverwarmende reacties gekregen van luisteraars. Dat was een enorme steun. Ik ben blij voor mezelf, en mijn directe collega’s, maar vooral blij voor onze luisteraars dat De Staat van Stasse gewoon blijft op Radio 2."

Paul Rabbering (KRO-NCRV) is daarnaast op de vrijdagavond tussen 20.00 en 22.00 uur te horen, waarna Rob Stenders tot middernacht verzoeknummers van luisteraars draait.

MAX

Donderdag is ook duidelijk geworden dat Peter de Bie en Mieke van der Weij definitief een overstap maken naar Omroep Max. Eerder zaten de twee presentatoren met hun programma De Nieuwsshow bij AVROTROS. Het duo was echter in een conflict verwikkeld geraakt met AVROTROS over het programma. Er gingen al geruchten dat zij een overstap zouden maken naar Omroep Max.