Giel Beelen doet mee aan nieuwe editie van The Roast

Dat maakt Beelen (40) donderdag bekend op zijn Instagram-account. De uitzending is op 13 december te zien.

In The Roast worden beroemdheden door collega's en bekende vrienden op komische wijze beledigd. Het programma, dat in Nederland door Comedy Central zal worden uitgezonden, is qua opzet hetzelfde als het originele format.

Het is nog niet bekend welke personen aan de roast van Beelen meedoen. Wel deelde ook Beelens collega Erik de Zwart het nieuws op zijn Instagram-pagina. Mogelijk is hij een van de bekende personen die Beelen gaat roasten.

Bang

"Ik ben voor niemand bang", is de reactie van Beelen. "Je moet hier niet aan meedoen als je bang bent. Dat geldt ook voor degenen die mij gaan roasten. Angst is de slechtste raadgever. Het moeten gewoon mensen zijn die het programma kennen en die er ook wel de lol van inzien."

Beelen zei naar eigen zeggen direct ja op het voorstel van Comedy Central. "Ik dacht: fucking hell, wat is dit? Is dit een grap? Ik zei gelijk ja, maar checkte ook gelijk van jongens konden jullie niemand beters krijgen?" De Radio Veronica-dj was zelf namelijk niet zo zeker of er genoeg over hem te zeggen was, maar dat kwam al snel goed na een gesprek met de zender. "Toch dacht ik: o ja, dan begrijp ik het wel."

In de eerste editie van The Roast stond Gordon centraal. Onder meer Sophie Hilbrand, Erland Galjaard en Bobbi Eden deden mee als "roasters'.