Glazen Huis-debuut voor dj's Angelique Houtveen en Sander Hoogendoorn

De goededoelenactie van radiozender NPO 3FM vindt dit jaar plaats in Apeldoorn.

Voor Angelique Houtveen is het de eerste keer dat zij het Glazen Huis betreedt. "Ik moest even nadenken, maar na vijf minuten dacht ik: dit moeten we gewoon doen. Ik heb begrepen dat je weinig slaapt en dat het heel erg gaat stinken in het huis", zei Houtveen tijdens de bekendmaking in het 3FM-programma van Mark van der Molen en Rámon Verkoeijen.

In het dertienjarig bestaan van Serious Request is het pas de derde keer dat er een vrouw in het Glazen Huis plaatsneemt. De eerste was Claudia de Breij in 2004, in 2009 gevolgd door Annemieke Schollaardt.

Logisch

Volgens Houtveen is ze niet gekozen voor het Glazen Huis omdat ze een vrouw is. Volgens haar is het niet meer dan logisch omdat ze nu een programma in de dagprogrammering heeft.

"Nu er twee vrouwen op de dag zitten is het logisch dat je er daar een van kiest", zegt de dj tegen NRC. "Het zou dit jaar wel héél gek zijn als er geen vrouw in zat. Dat ik een vrouw ben is hartstikke leuk en ik vind het tof dat er na acht jaar weer een vrouw meedoet, maar ik heb niet het gevoel dat ik daar zit om een statement te maken."

Ook Hoogendoorn doet net als Houtveen voor het eerst mee aan de actie.

Verschuuren heeft al drie keer meegedaan aan de actie, in 2014, 2015 en 2016. Vorig jaar zat hij samen met Frank van der Lende in het Glazen Huis.

Conflictgebieden

Elk jaar laten drie dj's van Radio 3FM zich van 18 tot 24 december opsluiten in het Glazen Huis om geld in te zamelen voor een goed doel. Ze eten die dagen niets en maken 24 uur per dag live radio en tv. De opbrengst van de NPO 3FM-actie gaat ieder jaar naar een zogenoemde stille ramp, in samenwerking met het Rode Kruis.

Dit jaar wordt er geld ingezameld voor ouders en kinderen die elkaar zijn kwijtgeraakt in conflictgebieden. Wereldwijd zijn meer dan vier miljoen familieleden van elkaar verwijderd door een ramp of conflict.

Vorig jaar haalde 3FM ruim 9,25 miljoen euro op met de actie.