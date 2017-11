YouTube-oprichter Chad Hurley vervangt Kevin Spacey bij ING

De bank besloot vorige week de samenwerking met de House of Cards-acteur te beëindigen na aanhoudende geruchten over seksueel misbruik.

Chad Hurley, oprichter en voormalig CEO van YouTube, is de nieuwe hoofdspreker. Met de komst van Hurley is de line-up voor het zakelijke evenement dat op 29 november wordt gehouden in Rotterdam Ahoy weer compleet.

Andere bekendheden op het podium zijn onder anderen tv-producent John de Mol, Pieter Zwart (Coolblue), zanger Matt Simons, presentatoren Eva Jinek, Winston Gerschtanowitz, Jort Kelder en cabaretier Jan Jaap van der Wal.

Chad Hurley richtte in 2005, samen met twee ex-collega’s van PayPal, de videosite YouTube op. Anderhalf jaar later verkochten ze het platform voor 1,65 miljard dollar aan Google. Sinds 2013 is hij mede-eigenaar van video-editing website Mixbit, dat hij startte met één van de YouTube-oprichters. In Rotterdam vertelt Hurley over YouTube en de investeringen die hij daarna heeft gedaan.