Italiaanse tv-kok Antonio Carluccio overleden

Britse media berichtten dat op gezag van medewerkers van de chef die ook bekend staat als "de peetvader van de Italiaanse keuken'. Hij is tachtig jaar geworden.

Carluccio kwam uit de streek van het Zuid-Italiaanse Salerno. Hij vestigde zich op zijn veertigste in Londen waar hij in 1981 een restaurant opende. Hij verwierf in de loop der jaren in binnen- en buitenland grote faam. Hij schreef meer dan twintig boeken over de Italiaanse kookkunst en was de culinaire ster in Britse tv-programma's zoals Italian Feast en de BBC-serie Two Greedy Italians die hij samen met Gennaro Contaldo presenteerde.

De culinaire loopbaan van de Britse tv-kok Jamie Oliver ging vooral in Carluccio's Neal Street Restaurant van start. Eind jaren negentig begon Carluccio zijn inmiddels verkochte restaurantketen Carluccio's. Het concern telt meer dan negentig filialen op de Britse eilanden, in het Midden-Oosten en in de VS.

Carluccio kreeg voor zijn culinaire verdiensten zeer hoge onderscheidingen van de Britse en van de Italiaanse regering.