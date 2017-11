Jelle Brandt Corstius onderbouwt aangifte tegen Gijs van Dam met getuigen

Dat laat Nico Meijering, advocaat van Brandt Corstius, woensdag in een verklaring weten.

Wie deze getuigen zijn en om hoeveel personen het gaat, wordt niet bekendgemaakt. Meijering, werkzaam voor het advocatenkantoor Ficq & Partners Advocaten, laat weten verder geen mededelingen te doen. Volgens de raadsman is het aan de rechter om te oordelen.

Van Dams advocaat Peter Plasman laat weten dat zijn cliënt via de media kennis heeft genomen van de aangifte "en hij stelt vast dat Jelle Brandt Corstius alsnog de juiste weg heeft gekozen".

Het was al bekend dat Brandt Corstius aangifte ging doen. Van Dams advocaat Peter Plasman zegt op 31 oktober aangifte te hebben gedaan namens zijn cliënt tegen Brandt Corstius wegens smaad en laster. Van Dam ziet beide procedures met vertrouwen tegemoet, aldus Plasman.

Bekendmaking

Brandt Corstius besloot in oktober in Trouw zijn eigen verhaal naar buiten te brengen naar aanleiding van #metoo. Sinds de bekendmaking van het Harvey Weinstein-schandaal delen mensen op sociale media met behulp van deze hashtag hun ervaring met seksuele intimidatie.

In de krant schreef de journalist dat hij in het begin van zijn televisiecarrière gedrogeerd en gedwongen werd tot orale seks. Maar de journalist besloot om het specifieke verhaal rond de gebeurtenis niet te publiceren. "Het is zijn woord tegen mijn woord. Er zijn geen getuigen, ik ken - voorlopig - geen andere incidenten", aldus Corstius destijds in de krant.

Pauw

Van Dam liet in een uitzending van Pauw zelf weten dat hij de persoon was die door Brandt Corstius anoniem werd beschuldigd. Volgens Van Dam hadden Brandt Corstius en hij in 2002 weliswaar seks met elkaar, maar werd niemand daar volgens hem toe gedwongen.

"Het was niets meer dan twee jongens in een dronken bui, die seks met elkaar hadden", aldus de media-ondernemer in de uitzending.