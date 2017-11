Erica Terpstra heeft hoop op vervolg reisprogramma

Eerder noemde de oud-politica dit afscheidsreizen, want Omroep MAX zou de stekker uit haar reisprogramma trekken. Maar nu houdt ze er rekening mee dat ze opnieuw haar koffers kan pakken, mits de kijkcijfers vrijdagavond goed zijn.

''Ik heb Jan Slagter gesproken en die zegt: 'Zeg nooit, nooit'. Als de kijkcijfers vrijdag en volgende week vrijdag goed zijn, dan zit er een kansje in dat... Maar laten we er niet op vooruit lopen", vertelt Terpstra in De Telegraaf. "We zitten tegenover The Voice hè, dus dat wordt nog wat. We zien het wel. Ik ben al blij dat ik deze reizen heb mogen maken."

Spanningen

Aanvankelijk zou Terpstra naar Zuid-Korea afreizen, maar die reis werd geannuleerd wegens de oplopende spanningen tussen Noord-Korea en de Verenigde Staten. ''Alles was al geregeld. Guus Hiddink zou ons rondleiden. We hadden goede locaties gevonden. Maar goed, wie weet."

Terpstra kampte in 2014 met een ernstige bacteriële infectie in haar been en had lang nodig om te revalideren. Nu voelt de 74-jarige zich weer goed. ''Ik heb mezelf beloofd honderd te worden. Ik ben van de rolstoel waarvan ze dachten dat ik er nooit uit zou komen, via de rollator en krukken, helemaal teruggekomen. En nu sta ik weer vijf dagen per week te trainen op de Boulevard van Scheveningen."