Yorick van Wageningen spreekt van 'ongezonde cultuur' bij Kemna Casting

"Het is goed dat Job met een verklaring naar buiten komt, maar ik betwijfel ten zeerste dat niemand binnen Kemna Casting hiervan op de hoogte was. Iedereen weet wat voor een ongezonde cultuur heerst in dat bedrijf", stelt Van Wageningen in de Volkskrant.

"Ik ben decennialang door dat bedrijf in de ban gedaan, en alhoewel dit tot een duistere periode in mijn leven heeft geleid, ben ik uiteindelijk de dans ontsprongen door in Hollywood aan de bak te komen. Mijn hart gaat uit naar hen die niet zo goed zijn weggekomen."

Ook volgens een anonieme bron in RTL Boulevard zou Kemna Casting weten van het seksueel grensoverschrijdend gedrag. "Ik werd door de harde kern met de nek aangekeken en werd vervolgens voor geen enkele casting meer uitgenodigd."

Casting-director

Dinsdag werd bekend dat Gosschalk zijn werkzaamheden neerlegt. Hij stelt in een verklaring "over grenzen te zijn gegaan in zijn omgang met acteurs". De verklaring werd gepubliceerd door Kemna Casting, waarvoor hij tot tien jaar geleden werkzaam was als casting-director.

De regisseur en voormalig casting-director benadrukte eerder dat zijn (oud-)collega's bij Kemna Casting en bij Kemna & Zonen nooit op de hoogte zijn geweest van zijn gedrag.