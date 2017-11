Gedragingen Job Gosschalk geven 'onthutsend beeld' weer

Vier acteurs die zeggen door de 50-jarige Gosschalk te zijn misbruikt kwamen in RTL Boulevard aan het woord. Twee daarvan doen anoniem hun verhaal.

"Alle verklaringen hebben dezelfde kern", aldus De Vries. "Ze kregen bijles van Gosschalk, vaak bij hem thuis. Ze moesten dan een situatie inbeelden dat er iemand binnen kwam die ze erg aantrekkelijk vonden. Vervolgens moesten ze met zichzelf spelen. Allemaal behoorlijk erotisch getinte scènes."

Meerdere acteurs doen aangifte tegen Job Gosschalk wegens seksuele intimidatie. De Vries verwacht dat er meer aangiftes volgen. "Het gaat hier om hele jonge, kwetsbare knapen. Er zaten zelfs jongens van 17 jaar bij."

Manipulatief

Michiel, wiens achternaam in het programma niet wordt genoemd, vertelt bijvoorbeeld hoe hij naast een andere jongen moest staan, zichzelf moest uitkleden en daarna 'aan zichzelf moest zitten'. "Hij zei: 'Je kunt het aan niemand vertellen, want niemand begrijpt het proces van casting'".

Een anonieme bron vertelt hoe Gosschalk hem voor een carrièregesprek bij hem thuis uitnodigde. "Hij was heel geraffineerd en manipulatief. Hij zei dat hij me kon maken of breken. Vervolgens legde hij mijn hand op zijn kruis en verzocht me hem te bevredigen."

Volgens diezelfde anonieme bron wist "de harde kern" van Kemna Casting er vanaf. "Ik werd door hen met de nek aangekeken en werd vervolgens voor geen enkele casting meer uitgenodigd."

Verklaring

Dinsdag werd bekend dat Gosschalk zijn werkzaamheden neerlegt. Hij stelt in een verklaring "over grenzen te zijn gegaan in zijn omgang met acteurs". De verklaring werd gepubliceerd door Kemna Casting, waarvoor hij tot tien jaar geleden werkzaam was als casting-director.

De regisseur en voormalig casting-director benadrukte eerder dat zijn (oud-)collega's bij Kemna Casting en bij Kemna & Zonen nooit op de hoogte zijn geweest van zijn gedrag.