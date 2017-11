Derk Bolt heeft chronische bloedafwijking

Dat vertelt de 62-jarige presentator in gesprek met Margriet. Deze zomer werd Bolt samen met cameraman Eugenio Follender ontvoerd door guerrillabeweging ELN.

In juni werd bekend dat Bolt medicijnen nodig had terwijl hij in Colombia vastzat. Volgens politiecommandant George Quintero ging dat om diabetes, maar nu blijkt dus dat de presentator aan een chronische bloedafwijking lijdt.

Eeuwige leven

"Ik weet sinds acht jaar dat ik een chronische bloedafwijking heb waar ik liever niet over in detail treed. Die valt met medicijnen vooralsnog goed te onderdrukken. In het gunstigste geval heb ik nog wel even te gaan, maar met wat pech kan het met een jaar of zes, zeven afgelopen zijn. Het gevoel dat ik het eeuwige leven heb is dus verdwenen en daarom stel ik niets meer uit", aldus Bolt.

Ziekenhuisbed

De presentator leeft naar eigen zeggen wel ontspannener dan voor de diagnose. "Ik ben 62, tien jaar erbij is leuk. Maar hoogbejaard worden? Mijn medicatie is gelukkig teruggegeven door de rebellen, maar op een slecht moment heb ik wel gedacht: misschien is een nekschot beter dan creperen in een ziekenhuisbed. Ach, uiteindelijk moet je gewoon tevreden zijn met de tijd die je wordt toebedeeld. En dat ben ik."