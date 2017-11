Ruud de Wild voelt zich goed bij 'sexy Radio 2'

"Dat was weg, maar de laatste tijd worden er zo veel prachtige dingen gemaakt door getalenteerde mensen. En vergis je niet, veel van hen maken de keuze híer mooie dingen te maken in plaats van drie tientjes meer te verdienen daar om de hoek", zegt De Wild in een interview in de VARA Gids.

Met "daar om de hoek" bedoelt De Wild onder andere de studio van zijn voormalig werkgever Radio 538, waar hij in totaal vijftien jaar achter de draaitafel zat.

De 48-jarige dj en kunstschilder heeft het gevoel zijn 'oude ik' weer te hebben teruggevonden dankzij zijn werkzaamheden bij Radio 2: "Ik mag weer de Ruud zijn van vroeger, op 3FM maar dan beter onderlegd, met meer levenswijsheid en beter in mijn vel. (...) Hier ben ik gelukkig, ik pas hier, ik merk dat ik hier niet met mijn schouders omhoog hoef te lopen. Ik ben wie ik ben en dat ben ik heel lang niet geweest."

Schilders

De Wild, die iedere dag van 16.00 tot 18.00 uur op Radio 2 te horen is, benadrukt dat hij het niemand kwalijk neemt dat hij zichzelf even een tijdje kwijt was. Ook niet Radio 538.

"Het liep gewoon zo. 538 is een prachtig bedrijf, maar het is erg veranderd. Zo groot, samen met vier stations onder een dak. Ik zou ook niet met drie schilders samen een schilderij kunnen maken of een atelier kunnen delen."