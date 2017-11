Harry Piekema krijgt rol in Sinterklaasjournaal

Daarnaast zullen Mimoun Ouled Radi en Abbey Hoes te zien zijn, maakt de NTR maandag bekend.

Het Sinterklaasjournaal is vanaf volgende week maandag weer elke dag te zien bij NPO Zapp op 3. De landelijke intocht is op zaterdag 18 november in het Friese Dokkum.

Dieuwertje Blok neemt zoals ieder jaar de presentatie van het programma voor haar rekening. Jeroen Kramer gaat wederom als verslaggever het land in, net als Charlie Chan Dagelet die voor het eerst is te zien in het Sinterklaasjournaal.

Jones was tussen 2010 en 2012 al te zien als 'Vergeetpiet' en Spitzenberger als 'Dichtpiet' in 2008. Het is niet bekend of de acteurs dezelfde rollen zullen vertolken.

Rol onbekend

Volgens de omroep zal er in het journaal een 'bont gezelschap' te zien zijn. Wat de rol van dit gezelschap precies is en hoe ze eruit zien, kon een woordvoerder van de omroep nog niet zeggen. De NTR kondigde onlangs al aan dat de gekleurde pieten van vorig jaar niet terugkeren.

Het programma is voor vele evenementenorganisaties en ouders leidend voor de manier waarop zij omgaan met de pieten.

Nickelodeon komt, eveneens vanaf maandag, met Op weg naar Pakjesavond - De sluwe zakenman, waarin een superondernemer Dirk Diamant het heeft voorzien op de baan van Sinterklaas. In deze serie, elke schooldag om 17.30 uur, spelen onder anderen Peter Faber, Rogier Schippers, Andre Dongelmans en Steef Hupkes mee.

Dokkum

Bij de gemeente Dongeradeel, waar Dokkum onder valt, zijn tot nu toe nog geen verzoeken binnengekomen om tijdens de intocht te demonstreren. Voorgaande jaren zorgde Zwarte Piet voor protesten.

Tegenstanders verzetten zich tegen het hulpje van Sinterklaas omdat ze het een discriminerend stereotype vinden en voorstanders streden voor het behoud van Zwarte Piet. De extreemrechtse Nederlandse Volks-Unie (NVU) geeft aan niet naar de Friese stad af te reizen.