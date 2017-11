Utopia-deelnemer Billy Bakker wil voor televisie werken

"(…) voor of achter de schermen - maar ik realiseer me goed dat die vijver ontzettend groot is", laat de 35-jarige Bakker in een interview in AD weten.

Om zichzelf een goede uitgangspositie in een mogelijke sollicitatieperiode te verschaffen, wil Bakker haar tijd in Utopia goed gebruiken. "Daarom is het belangrijk mijn visitekaartje af te geven."

In het programma, dat afgelopen vrijdag 594.000 kijkers trok, probeert een geïsoleerde groep mensen een alternatieve samenleving op te bouwen. Bakker maakte deel uit van de groep bewoners in de eerste aflevering en is vandaag ook in de duizendste episode te zien.

'Veel te leren'

Als het aan haar ligt, zullen er nog veel afleveringen in de toekomst te zien zijn. "Ik heb nog veel te leren en wil Utopia achterlaten met een goed gevoel, of dat nu nog een jaar of drie jaar is."