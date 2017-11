Simon Cowell terug als jurylid bij Britse X Factor

Fans van de show en van de excentrieke Brit hadden het de hele week over zijn aanwezigheid bij de show dit weekend. Tot op het laatste moment was het onzeker of hij terug zou keren, maar het is toch gelukt. Vrijdag leek het al de goede kant op te gaan. Cowell liet zichzelf even zien tijdens de repetities.

Cowell zei afgelopen week al flink geschrokken te zijn van zijn val. Eerst was hij bang dat hij zichzelf flink geblesseerd had, maar dat bleek mee te vallen. "Het gaat alweer beter", laat hij weten.

"Maar dit is wel een waarschuwing voor me dat ik beter op mezelf moet letten. Ik heb nu verantwoordelijkheden, want ik ben tenslotte vader." Volgens The Sun heeft de Brit de eerste liveshows van de populaire talentenjacht thuis vanaf de bank gezien. De val bleek na onderzoek te zijn veroorzaakt door lage bloeddruk.