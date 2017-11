690.000 kijkers voor live-uitzending borstoperatie

De score viel lager uit dan gebruikelijk voor prime time-programma's van NPO 1, waar doorgaans meer dan een miljoen mensen naar kijken.

Woensdag haakte ruim de helft van de kijkers af die voor Operatie Live naar Tussen kunst en kitsch keken. Op het programma van Frits Sissing, na het NOS Journaal van 20.00 uur het best bekeken programma van de dag, stemden bijna 1,5 miljoen mensen af. In de kijkcijfer top 25 is Operatie Live op plaats zeventien terug te vinden.

In Operatie Live, gepresenteerd door Dionne Stax, onderging een patiënte een borstreconstructie met eigen weefsel. Een deel van de operatie was 's middags al uitgevoerd. Het tweede deel van de ingreep was live op televisie te volgen.