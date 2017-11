Henny Huisman snapt niet dat omroepen niet in de rij voor hem staan

"Niet om mezelf op de borst te kloppen, maar ik bedacht de Mini Playbackshow en de Soundmixshow, en daar is nationaal en internationaal toch aardig mee gescoord", aldus de 66-jarige presentator in gesprek met Nieuwe Revu.

"Je zou als zender kunnen denken: laten we gewoon eens kijken wat die man heeft liggen, wie weet zit er een juweeltje tussen. Maar het blijft oorverdovend stil."

Dat sommige mensen denken dat Huisman het "niet opgeeft" vindt de presentator onzin. "Ik heb ook nooit gewerkt, ik heb altijd mijn hobby’s gedaan. En wanneer stop je nou met je hobby? Kijk, er is een hoop zurigheid en afgunst. In Nederland heerst al snel de houding van: hij denkt zeker dat ie weer een hit heeft.(...) Als ik heel eerlijk ben, moet ik op dit moment net zo hard knokken als toen ik nog geen seconde op televisie was geweest."

Dit jaar is Huisman niet meer te zien op televisie door een val met zijn e-bike waarbij hij zijn elleboog op 35 plekken brak. "De pijn was niet te harden. Het was ronduit kut eigenlijk. In tien seconden tijd veranderde ik van een kerngezonde kerel in een hulpbehoevende man met een verbrijzelde arm."