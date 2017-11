Redactie Barend & Van Dorp bij elkaar in Jelle Brandt Corstius-zaak

Brandt Corstius schreef vorige week in Trouw in zijn tijd als redacteur bij het RTL4-programma te zijn verkracht.

"Iedereen is er kapot van", zei oud-presentator Frits Barend dinsdag in het programma Vijf Uur Live. De redacteuren willen "samen uithuilen".

Producent Gijs van Dam zei maandagavond in het programma Pauw dat hij degene was over wie Brandt Corstius had geschreven. Hij ontkent de journalist te hebben misbruikt. De twee mannen hebben volgens Van Dam wel seks gehad, maar met wederzijdse instemming. Van Dam zei Brandt Corstius aan te klagen voor laster en smaad.

Brandt Corstius liet dinsdag weten op zijn beurt aangifte te gaan doen tegen Van Dam. "Het is heel moeilijk in deze kwestie om een definitief standpunt in te nemen", zei Barend.

Over een gesprek dat hij wellicht zou gaan hebben met iemand die mogelijk ook het slachtoffer zou zijn geworden van seksueel ongewenst gedrag, wilde Barend verder niets kwijt. Zender RTL stelde dit weekend in gesprek te willen treden met Jelle Brandt Corstius over zijn aantijgingen.