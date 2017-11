Brits jurylid verklapt per ongeluk winnaar van The Great British Bake Off

De finale van de Britse versie van Heel Holland Bakt, wordt dinsdagavond uitgezonden op Channel 4. Tot vorig jaar werd het programma uitgezonden door de BBC.

"Het spijt me zo voor de fans van het programma", schrijft Leith op Twitter. "Ik ben in een andere tijdszone en voel me verschrikkelijk door mijn fout."

Het programma is ook in Groot-Brittannië erg populair. Het programma trok dit seizoen zes miljoen kijkers per aflevering. Omroep Max kocht de rechten van het programma dat in 2010 begon bij de BBC. Drie jaar later was de Nederlandse versie voor het eerst te zien.

In de zevende editie van het Britse programma strijden drie kandidaten, Steven Carter-Bailey, Sophie Faldo en Kate Lyon, om de titel beste bakker van Groot-Brittannië.