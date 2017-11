Net5-soap De Spa voortaan te zien op SBS6

Volgens de zender hebben de herhalingen van de soapafleveringen op SBS6 een beter marktaandeel dan de afleveringen die Net5 dagelijks een uurtje eerder om 22.30 uur uitzendt. Daarom heeft de zenderleiding besloten de serie vanaf maandag 6 november te verhuizen naar SBS6.

De Spa gaat over het wel en wee binnen een wellnesscenter en is sinds begin oktober op televisie van maandag tot en met donderdag.

Voormalig Oppassen!-actrice Annette Barlo speelt een van de hoofdrollen in de serie als de eigenaresse van de wellness. "De Spa onderscheidt zich van alle andere soaps die we al kennen. We houden ons niet aan de soapregels. Dus bij ons wordt gelachen en de verhaallijnen gaan net wat dieper", zei Barlo eerder.

Andere hoofdrolspelers zijn onder anderen Davy Eduard King, Juvat Westendorp en Beau Schneider. De acteurs werkten acht maanden aan de opnames.

Bij SBS6 heeft De Spa sinds de start een gemiddeld marktaandeel van 5,1 procent in de doelgroep 20 tot en met 54 jaar. Met uitgesteld kijken is dat marktaandeel 6,6 procent. Bij Net5 heeft De Spa in deze doelgroep een marktaandeel van 3,6 procent. Met uitgesteld kijken erbij is dat marktaandeel 4,8 procent.