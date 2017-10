Nieuwe show Chantal Janzen trekt ruim 1,2 miljoen kijkers

Dat blijkt uit gegevens van Stichting KijkOnderzoek. In het programma laat de Limburgse beroemde én minder beroemde personen aan het woord. Iedere week staat een nieuw thema centraal. De eerste show had het motto I've Got The Power.

Oh wat een jaar is net als vorige week het best bekeken programma op de zaterdagavond. Ruim 1,5 miljoen mensen keken naar het spelprogramma van Linda de Mol. Daarmee verloor het programma ten opzichte van vorige week wel wat kijkers, toen ruim 1,8 miljoen mensen naar Oh wat een jaar keken.

RTL 4 staat daarmee met twee programma's in de top vijf.

Bij SBS6 beleefde Circus Gerschtanowitz een matige start. Bijna 460.000 mensen keken naar de show van Renate en Winston Gerschtanowitz, en dat was slechts goed voor de 23ste plek in de lijst.

Formule 1

Traditiegetrouw stond Studio Sport met de uitzending van het eredivisievoetbal in de top vijf. Ziggo Sport scoorde ruim een half miljoen kijkers met de uitzending van de kwalificatie voor de GP Formule 1 van Mexico met Max Verstappen.