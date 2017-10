Columnist Stevo Akkerman wint Heldringprijs

De journalist nam de jaarlijkse prijs zaterdagavond in ontvangst in theater De Doelen in Rotterdam, tijdens de Nacht van NRC.

Voor de jury stond voorop dat Akkerman anders dan veel van zijn collega's ruim baan biedt aan de twijfel. Hij steekt zijn eigen onzekerheid over zijn standpunten niet onder stoelen of banken, merkt de jury op. "Dat kom je weinig tegen in de wereld van de column."

Akkerman zegt dat hij al schrijvend het liefst zoekt naar "de keiharde nuance en het onverbiddelijke enerzijds-anderzijds".

Prijs

De prijs voor de beste columnist bestaat sinds 2012 en is vernoemd naar Jérôme Heldring, die ruim een halve eeuw columnist was voor NRC Handelsblad. Van 1968 tot 1972 was hij hoofdredacteur van de krant. Hij overleed in 2013.

De winnaar van dit jaar is trots op de prijs. ''Ik beschouw het als een enorme eer dat de jury de idealen van Heldring herkent in mijn werk.''

Eerdere winnaars waren Marja Pruis (De Groene Amsterdammer), Hans Goslinga (Trouw), Caroline de Gruyter (NRC), Sheila Sitalsing (De Volkskrant) en Folkert Jensma (NRC).