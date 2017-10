Computerspel Senseless tale wint Cinekid Media Award

De makers Geoffrey Lillemon en Anita Fontaine wonnen 3000 euro.

''Senseless Fairytale is internationaal toonaangevend voor wat wij in de toekomst van virtual reality als volwassen medium kunnen vragen en hopelijk kunnen verwachten'', oordeelt de jury. De publieksprijs ging naar de virtual reality installatie The Fair Grounds - Bananza!.

Nieuw dit jaar is de Gouden Guppy, voor de beste app voor peuters en kleuters (0-6 jaar). De prijs ging naar YipYip voor hun prententboek-app Een verre reis, naar het verhaal van Toon Tellegen. De vakjury spreekt van 'een prachtige app die met veel liefde en aandacht is gemaakt.

''Vooral de kwaliteit van de illustraties en de artistieke waarde van de app maakten dat deze inzending eruit sprong. Op deze manier komt een klassiek verhaal beschikbaar voor een jongere doelgroep dan waar het originele verhaal oorspronkelijk voor bedoeld was."

De Gouden Kolibrie

De Gouden Kolibrie voor het beste digitale mediaproject gemaakt door kinderen en tieners tot achttien jaar werd uitgereikt aan de zeventienjarige Jeroen de Wit. Hij won in deze nieuwe categorie met zijn video Don't Litter the Roadside. De video over zwerfafval is onder meer gemaakt met drones.

Vrijdagavond is de uitreiking van Cinekid's film- en televisieprijzen.