Turkse journalist toch naar Vrijheidslezing in Amsterdam

Eerder zegde de in Duitsland ondergedoken Dündar de lezing af uit angst gearresteerd te worden. Reizen naar Nederland zou onveilig zijn, nadat justitie in Turkije de internationale politieorganisatie Interpol had verzocht een arrestatiebevel tegen de journalist uit te vaardigen.

Nu de gemeente Amsterdam de garantie heeft gegeven dat Dündar in de hoofdstad niet wordt gearresteerd, wil Dündar toch afreizen naar Nederland.

In Turkije is de oud-hoofdredacteur van de krant Cumhuriyet veroordeeld tot vijf jaar cel, wegens het onthullen van staatsgeheimen. Hij zou zich daaraan schuldig hebben gemaakt door videobeelden te publiceren waarop te zien is dat het Turkse leger Syrische rebellen van wapens voorziet.