'Realityserie Kardashians nog eens vijf seizoenen op televisie'

Dat meldt TMZ.

Volgens bronnen van de website krijgt de familie 30 miljoen dollar (25,5 miljoen euro) per seizoen van Keeping up with The Kardashians, dat neerkomt op een totaalbedrag van 150 miljoen dollar (127,6 miljoen euro). Het contract, dat in 2019 verloopt, zou ook gaan over de nevenwerkzaamheden van de familie.

In 2015 sloot de familie al een contract voor 20 miljoen dollar (17 miljoen euro) per seizoen. Volgens TMZ hebben bronnen die dichtbij de familie staan gezegd dat de Kardashians zelf mogen beslissen hoe het geld van het nieuwe contract wordt verdeeld.

Op 14 oktober vierde de realityserie Keeping up with the Kardashians het tienjarig jubileum.