RTL-baas denkt dat Chantal Janzen op dit moment niets verkeerd kan doen

Volgens Galjaard is populariteit tijdelijk. In het verleden hoorde hij dat de kijker Janzen 'erg afstandelijk' vond en dat de manier waarop ze humor toepast in haar presentatie onvrede opwekte.

Maar de zenderbaas erkent dat dit Janzen op dit moment juist veel succes oplevert: "En nu valt dat allemaal goed", zegt Galjaard in een interview in de VARA Gids.

"Dat is niet mijn oordeel hoor, maar een relativering van hoe dingen gaan. Maar als er iemand zich daar bewust van is, is zij het zelf."

Roze koffer

De 50-jarige Galjaard is benieuwd of het zou werken als Janzen (38) in een nieuw programma haar grappen iets meer achterwege zou laten.

"Nu gaat alles met een grap. Bijvoorbeeld Chantal blijft slapen: pyjama aan, roze koffer mee. Maar wat nu als zij met bejaarden op pad moet die het slecht hebben? Dat zou ik van haar nog wel willen zien."

Discipline

Volgens Joop van den Ende is het niet alleen de gunfactor die Janzen zoveel populariteit bezorgt. Hij noemt haar discipline als belangrijkste factor.

"Ze heeft een dansopleiding gedaan. En ik durf te zeggen dat negentig procent van de mensen die een dansopleiding hebben gedaan, een betere discipline hebben dan acteurs of zangers."