Arthur Japin en Dwight Dissels deelnemers Nationale Bijbelquiz 2017

Dissels zal de christenen vertegenwoordigen, Alariachi staat voor de groep andersgelovigen in de studio en Japin doet mee voor de atheïsten.

De centrale vraag van de quiz is: wie weet er het meest van de Bijbel? De presentatie is dit jaar wederom in handen van Bert van Leeuwen, die wordt bijgestaan door theologe Marleen Stelling.

Via een app kunnen kijkers thuis meespelen. De thuisspelers sluiten zich aan bij een van de drie groepen en beïnvloeden zo de eindstand. Nieuw is dat dit jaar vooraf bekendgemaakt is dat een gedeelte van de vragen over het Bijbelboek Ester gaat, zodat de deelnemers zich hierop kunnen voorbereiden.

De Nationale Bijbelquiz 2017 van de EO wordt op 3 november live uitgezonden op NPO 2.