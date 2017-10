Heel Holland Bakt-winnaar Hans ziet zijn toekomst in patisserie

De 22-jarige Spitsbaard vertelt in gesprek met AD dat hij wel van plan is zijn studie Technische Bedrijfskunde eerst af te maken. "Het is nog maar twee jaar. Maar ik heb echt mijn passie ontdekt in de keuken. Het bruist van binnen, ik wil nu elke dag iets bakken."

Het liefst zou hij de twee dingen in de toekomst combineren. "Én studeren én bijvoorbeeld bij Ròbert in de leer."

Al tijdens de uitzendingen leerde Spitsbaard veel van patissier Ròbert van Beckhoven. Van de kritiek van de jury stak hij iets op, zo ook van de opmerking van Janny van der Heijden dat zijn bananenvulling "haast stopverfachtig" was. "Ik had het niet aan zien komen, maar ik laat me daardoor niet uit het lood slaan. Het zorgt bij mij meer voor nieuwe leergierigheid. Ik ben meteen naar Robèrt toegegaan en heb tips aan hem gevraagd hoe ik het de volgende keer beter kan doen."

De finale, waar 3,4 miljoen mensen naar keken, bekeek Spitsbaard met zijn familie en vrienden. Voor de gelegenheid had hij dezelfde taart als hij tijdens de finale had gebakken, nog eens gemaakt. Wekenlang moest hij zijn winst stilhouden. "Nu mag ik het van de daken schreeuwen. Eindelijk."