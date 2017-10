The Voice of Holland begint seizoen met ruim twee miljoen kijkers

Vorig jaar opende The Voice of Holland met 2.761.000 kijkers. De finale met winnares Pleun trok in februari ruim 2,5 miljoen kijkers.

RTL en producent Talpa hebben de formule van de talentenjacht dit jaar aangepast. Het aantal auditierondes wordt dit jaar uitgebreid van zes naar zeven. Het achtste seizoen van The Voice of Holland telt nog maar vier liveshows. Voorgaande seizoenen waren er altijd zes liveshows. Ook is er een nieuw decor.

Zangeres Anouk maakte vrijdagavond haar comeback als coach. Ali B, Sanne Hans en Waylon namen plaats op de andere rode stoelen.