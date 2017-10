Mattie Valk toegevoegd aan presentatieteam RTL Boulevard

Dat maakt het entertainmentprogramma vrijdag bekend. Valk zal invallen voor Luuk Ikink, die in de reguliere uitzendingen van RTL Boulevard te zien is.

Sinds het nieuwe televisieseizoen is het showbizzprogramma ook in het weekend te zien. De show wordt in deze extra editie gepresenteerd door Miljuschka Witzenhausen, Bridget Maasland en Nicolette Kluijver.

In de weekendeditie van RTL Boulevard is meer ruimte voor lifestyle, wonen en koken dan in de doordeweekse uitzendingen.

Wietze

Valk werd bekend door zijn duo-ochtendprogramma op Qmusic met Wietze de Jager. De twee kregen ruzie toen bleek dat Valk achter de rug van zijn collega om een nieuw contract met de zender had onderhandeld. De Jager verliet vervolgens de radiozender.

Ook hij is nu te zien in een showbizzprogramma: eind augustus werd bekend dat hij is toegevoegd aan het presentatieteam van Shownieuws op SBS6.