Dit is wat er gebeurt met het eten van programma's als Heel Holland Bakt

"Alles wordt opgegeten", vertelt Heel Holland Bakt-jurylid Janny van der Heijden. "Na de opnames stort de crew zich op de creaties van de kandidaten. Maar ze proeven ook graag van elkaars baksels. Alles wat dan nog overblijft, gaat mee naar huis."

Maar Sarena Solari, die het programma in 2015 won, had niet altijd zin om taart te eten na de opnames. "Na een hele dag bakken kon ik geen taart meer zien", lacht ze. In plaats daarvan nam ze soms wat mee voor haar collega’s. "Maar omdat zij nog niet mochten weten dat ik meedeed aan het programma, zei ik dat ik thuis wat had gebakken", aldus Solari.

Niets weggooien

Volgens presentatrice en televisiekok Miljuschka Witzenhausen wordt er bij kookprogramma's nooit eten weggegooid. "Als je in de foodbusiness zit, hou je van eten en gooi je echt niets weg," vertelt ze. "Zelfs chocola die in het decor wordt gebruikt, wordt weer teruggesmolten en teruggebracht naar patissiers."

De presentatrice zegt dat er bij kleinere kookprogramma's weinig eten ingekocht wordt zodat er niet te veel overblijft. Bij een groter programma zoals Topchef Academy, dat afgelopen jaar uit werd gezonden, werd na de opnames ook het niet klaargemaakte eten verdeeld. "Dat werd uitgestald in de hal en iedereen nam wat mee", aldus Witzenhausen.

Het eten dat tijdens het programma werd bereid werd eerst geproefd door de juryleden. "Daar namen we dan een hapje van en als we waren gestopt met filmen, at ik daarna de rest op", vertelt ze.

Er zit wel een nadeel aan al dat lekkere eten. "Ik ben tijdens de opnames zo'n zeven kilo aangekomen."

Beautyshots

Prachtig gekleurde sauzen, vleesgerechten die je doen watertanden of uitbundig versierde taarten: het eten dat je in kookprogramma's voorbij ziet komen, spat van het scherm af. Maar volgens Van der Heijden worden de gerechten voor de kijkers niet mooier gemaakt dan ze daadwerkelijk zijn.

"Alles wat je ziet is hartstikke echt", vertelt het Heel Holland Bakt-jurylid. "Waar we altijd heel veel tijd aan besteden zijn de zogeheten beautyshots. Dat zijn die beelden waar je enorm trek van krijgt. De camera staat dan heel dicht op de baksels, terwijl die langzaam ronddraaien op een plateau. Het water loopt je dan écht in de mond", aldus Van der Heijden.

Volgens Witzenhausen worden er ook bij warm eten geen trucjes gebruikt. "Dat is niet meer van deze tijd. Mensen weten steeds meer over eten, die kun je niet voor de gek houden", aldus de presentatrice. De camera's staan wel gelijk paraat zodra de kandidaten klaar zijn. Van der Heijden: "Dan wordt alles snel mogelijk vanuit alle hoeken gefilmd."

Finale Heel Holland Bakt

Zondagavond wordt de finale van Heel Holland Bakt uitgezonden. Die finales verlopen volgens Van der Heijden altijd hectisch. "Dan lopen de emoties net even wat hoger op dan normaal, zoals altijd in finales. Dit is misschien wel de spannendste ooit en zeker de meest emotionele", aldus het jurylid.

Voor Solari was het winnen van het programma in 2015 een ommekeer. "Het heeft mijn leven compleet veranderd. Zo kon ik stoppen met mijn baan als communicatieadviseur", vertelt ze. Solari is nu organisator van culinaire reizen naar Italië.

"Die plannen lagen er al voordat ik meedeed aan het programma en die heb ik na het winnen van het programma eindelijk uit kunnen voeren, met dank aan alle aandacht en promotie die ik kreeg", aldus de voormalige winnares.

Omdat tussen de opnames en de uitzendingen een paar maanden zitten, had Solari de tijd om zich voor te bereiden op al die aandacht. Zo zocht ze contact met eerdere winnaars om erachter te komen wat ze zoal kon verwachten.

"Ik heb heel bewust mijn gevoel gevolgd en op basis daarvan beslissingen genomen. Ik heb me bij elke aanbieding die ik kreeg, afgevraagd: past dit bij mij? Je moet echt stevig in je schoenen staan", aldus Solari.

Stroomversnelling

Dat ondervond ook Annemarie Pronk, de winnares van vorig jaar. "Mijn leven kwam in een stroomversnelling nadat ik won", vertelt ze. "Ik werd echt even geleefd, wist op een gegeven moment niet meer welke mensen ik al wel en welke ik niet had beantwoord," aldus Pronk, die na het programma een eigen bedrijf in bakdemonstraties en -workshops begon.

Reacties over hoe goed ze het wel niet getroffen had vond ze soms dubbel. "Hoe leuk het ook was om te winnen en zo veel kansen te krijgen, het gaat natuurlijk altijd wel ten koste van iets. Zo was het voor mijn gezin soms best pittig", zegt Pronk, die vier kinderen heeft. "Ik was heel veel weg en had het altijd druk", aldus de winnares.

Tips voor de winnaar van dit jaar hebben Solari en Pronk zeker. "Vraag je bij alle aanbiedingen die je straks gaat krijgen af of het bij je past", raadt Pronk aan. Solari voegt daaraan toe: "Volg daarna je gevoel bij het maken van een beslissing."