Lex Harding viert 50-jarig dj-jubileum met boek

In het boek beschrijft Harding (72) zijn favoriete liedjes en neemt hij de lezer mee naar hoogtepunten uit zijn tijd als radio-dj.

Zo vertelt hij over zijn ontmoeting met grote popsterren en zijn avonturen als discjockey aan de hand van nummers als (Sittin’ On) The Dock Of The Bay (Otis Redding), Moondance (Van Morrison), Hurricane (Bob Dylan), Space Oddity (David Bowie) en A Boy Named Sue (Johnny Cash). Bij het boek horen ook vier cd's met daarop de 78 tracks.

Radio Veronica

Harding begon in 1967 bij Radio Dolfijn. In de jaren zestig en zeventig was hij discjockey bij Radio Veronica. Daar maakte hij onder meer De Lex Harding Show en het avondprogramma Lexjo.

Ook was hij betrokken bij de oprichting van de Veronica Omroep Organisatie, de stichting Nederlandse Top 40, Sky Radio, RTL-Veronique, Radio 538, TMF en Slam FM.

Lexjooo ligt vanaf november in de winkels.