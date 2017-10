Misdaadjournalist Het Parool ondergebracht op geheime locatie om bedreigingen

"Er zijn passende maatregelen genomen", meldt het Openbaar Ministerie (OM) woensdag. Volgens een woordvoerder spelen de dreigingen 'al geruime tijd'.

De reden van de dreiging is volgens Het Parool de gedetailleerde informatie in publicaties van de krant en zijn recentste boek Afrekeningen. Hierin schrijft Vugts over verschillende liquidaties in de Amsterdamse onderwereld.

De recherche doet onderzoek naar waar de dreiging vandaan komt. Vugts bevestigt het bericht aan NU.nl, maar kan er verder niets over zeggen. In een reactie aan de krant laat hij weten dat het een vervelende situatie is, maar dat hij 'blijft doen wat hij doet'.