Janine Abbring wint Sonja Barend Award voor Van der Laan-interview

Abbring kreeg de prijs dinsdagavond uit handen van Sonja Barend in het tv-programma De Wereld Draait Door.

De presentatrice van Zomergasten zei met een dubbel gevoel de prijs in ontvangst te nemen, omdat Van der Laan zaterdag is begraven. "Het gesprek met Van der Laan was heel bijzonder, vooral omdat zijn familie er ook heel blij mee was."

Abbring begon afgelopen zomer bij het programma, zonder ooit eerder op televisie lange interviews te hebben gehouden. "Ik had geen idee eigenlijk", zei Abbring over haar presentatieklus. "Ik ben helemaal blanco in een achtbaankarretje gaan zitten." Abbring presenteert het programma volgend jaar weer.

Longlist

Eind september werd de longlist voor de journalistieke interviewprijs bekendgemaakt. Toen stonden ook onder anderen Eva Jinek en Matthijs van Nieuwkerk in de lijst van genomineerden. Pauw maakte kans voor zijn gesprek met Diederik Samsom in 5 jaar later en De Jong voor zijn interview met de koning. Pauw kreeg al twee keer eerder de Sonja Barend Award en De Jong werd meerdere keren genomineerd.

Jury

Vier journalisten, onder wie Hans Beerekamp, zaten in de jury van de prijs. Hoewel de prijs naar Barend is vernoemd, zit ze zelf niet in de jury.

Barend vertelde in De Wereld Draait Door zelf ook onder de indruk te zijn van de interviewtechnieken van Eva Jinek. "Vooral het interview met Kees van der Staaij", aldus Barend. "Volgend jaar wint ze hem."