Roosmarijn Reijmer vertrekt na 17,5 jaar bij 3FM

Reijmer kondigde maandagavond in haar radioprogramma 3voor12 Radio haar vertrek aan. De dj gaat aan de slag bij boekingskantoor Friendly Fire, waar ze Hoofd Marketing en Creatie wordt.

Reijmer zegt over haar radiocarrière: "Bij de VPRO, 3voor12 Radio en NPO 3FM heb ik alles gedaan wat er te doen valt. Ik ben trots op alle uitzendingen die ik heb mogen maken: van setlists kopiëren en rondbrengen tot het interviewen van headliners op tientallen grote festivals in binnen- en buitenland."

Over haar nieuwe baan zegt ze: "Bij Friendly Fire ga ik me bezighouden met de andere kant van een festival als Best Kept Secret: de organisatie. Het is een afscheid van 3voor12 en 3FM, maar zeker niet van de muziek!", aldus de dj, die voor het laatst te horen zal zijn op 8 december, tijdens het Song Van Het Jaar Festival van 3voor12.

3FM

Reijmer begon in 2000 bij 3FM als internetredacteur, in 2003 werd ze muzieksamensteller en was ze verantwoordelijk voor de playlisten van onder andere Arbeidsvitaminen, GIEL en RabRadio. In 2007 kreeg ze 's nachts een eigen programma op 3FM en werd ze de vaste invaller van Gerard Ekdom.

In 2011 volgde ze Eric Corton op als presentator van het VPRO programma 3voor12 Radio. Reijmer was ook te zien als presentator van muziekevenementen op televisie zoals Lowlands en Pinkpop.

De dj won in 2015 de Zilveren RadioSter voor beste radiopresentatrice.

Meer vrouwen

In juni pleitte Reijmer in een interview met NRC voor meer vrouwelijke dj's in de dagprogrammering van radiozenders. Ook liet ze weten dat ze dit jaar een vrouw in het Glazen Huis van 3FM wil. Na het interview kreeg ze veel bijval. Sinds september zijn er twee vrouwelijke dj's in de dagprogrammering van 3FM te horen: Angelique Houtveen en Eva Koreman.