The Weinstein Company wordt mogelijk verkocht

Dat meldt The Hollywood Reporter.

Afgelopen weekend ontkende de mede-oprichter van The Weinstein Company, Bob Weinstein, dat het bedrijf in de verkoop stond naar aanleiding van het ontslag van zijn broer en partner Harvey Weinstein, na meerdere beschuldigingen van seksueel wangedrag en misbruik.

Weinstein Co. laat nu weten een onbekend bedrag te hebben ontvangen van een investeringsmaatschappij. Door het schandaal moest het productiebedrijf maandag worden gered van grotere financiële problemen door een geldschieter. Ook wordt met de investeerder gesproken over een gehele of gedeeltelijke verkoop van de activiteiten.

Een bestuurslid van Weinstein Co. zegt dat de kapitaalinjectie het bedrijf in stabieler vaarwater heeft gebracht. Hoe acuut de problemen van het bedrijf waren is onduidelijk.