The Voice of Holland krijgt versie voor senioren

Talpa Global-directeur Maarten Meijs maakt maandag op een beurs in Cannes bekend dat de versie in Nederland te zien zal zijn en dat ze proberen het format ook in andere landen te introduceren.

"Het succes van The Voice Kids, waar in meer dan veertig landen een versie van gemaakt is, maakt ons hoopvol dat ook The Voice Senior een goede aanvulling zal zijn van The Voice", aldus Meijs in gesprek met Variety.

Volgens RTL zal het format van de seniorenversie vergelijkbaar zijn met het originele programma. Er wordt gestart met twee blind auditions, waarna de geselecteerde kandidaten naar de knockout-ronde gaan, gevolgd door de finale. The Voice Senior zal vanaf 2018 te zien zijn.

Lost in Translation

Talpa wil daarnaast de productie van Lost in Translation volgend jaar starten. In het programma worden twee groepen van zes mensen bij elkaar gezet op een tropisch eiland. Iedere groep spreekt enkel en alleen hun eigen taal waardoor communiceren tussen de groepen moeilijk is. Samen moeten ze echter wel opdrachten doen. Het is niet bekend waar dit programma te zien zal zijn.