Pauw, Janine Abbring en Wilfried de Jong kanshebbers Sonja Barend Award

Eind september werd de longlist voor de journalistieke interviewprijs bekendgemaakt. Toen stonden ook onder andere Eva Jinek en Matthijs van Nieuwkerk in de lijst van genomineerden.

Pauw maakt kans voor zijn gesprek met Diederik Samsom in 5 jaar later, De Jong voor zijn interview met de koning en Abbring voor haar interview met de onlangs overleden burgemeester Eberhard van der Laan in Zomergasten.

Alleen voor Abbring is het de eerste keer dat ze genomineerd is. Pauw won de prijs twee keer eerder en De Jong is meerdere keren genomineerd.

De prijs wordt dinsdag 17 oktober uitgereikt tijdens De wereld draait door​ door naamgever Sonja Barend.