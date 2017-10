1,5 miljoen mensen zien nieuwe show Linda de Mol

Daarmee is Oh, wat een jaar! het op één na best bekeken programma van zaterdag.

In het nieuwe programma staat iedere aflevering een ander jaartal centraal. Twee teams gaan terug in de tijd met spellen, vragen en kleding. De teams staan onder leiding van oud-Lama’s Jeroen van Koningsbrugge en Ruben Nicolai.

Oh, wat een jaar! kan gezien worden als de opvolger van Ik hou van Holland. De Mol kwam zelf met het idee voor een nieuwe show, vertelde ze eind augustus aan RTL Boulevard. "Ik wil al heel lang zo’n programma maken waarin je terug in de tijd gaat en er helemaal uit ziet zoals in de sixties en seventies. Ik hou van Holland is een enorme hit, maar ik wilde heel graag een keer iets nieuws."

Het NOS Journaal van 20.00 uur was met bijna 1,8 miljoen kijkers het best bekeken programma op zaterdag. De samenvattingen van de wedstrijden in de eredivisie werden door 1,4 miljoen mensen bekeken. Daarmee completeert Studio Sport Eredivisie de top 3.