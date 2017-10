Ivo Niehe zegt niet zelfverzekerd te zijn

De talkshowhost stak in 2011 in een live-uitzending van Pauw en Witteman de loftrompet over zijn zojuist gedane voorstelling in Parijs. "Ik was euforisch en in die euforie riep ik iets wat ik beter niet had kunnen zeggen", aldus Niehe in gesprek met De Telegraaf.

Niehe vond de spot die met zijn uitspraak gedreven werd "erg". "Uiteindelijk wil je toch het liefst door iedereen goed en aardig worden gevonden? Maar dat is natuurlijk totaal onbereikbaar. Ik lijk misschien heel zelfverzekerd, maar dat is niet zo. Bij iedere te maken overgang in de montage van de TV Show twijfel ik."

Verplaatst

De 71-jarige presentator vindt het 'jammer' dat de uitzending van de show, die inmiddels 35 jaar te zien is, nu op vrijdag plaatsvindt in plaats van op de zondag.

"De zondagavond is ideaal, dan zitten de meeste mensen voor de televisie. Maar omdat ervan wordt uitgegaan dat het programma ongeacht het tijdstip van uitzenden toch veel kijkers trekt, ben ik verplaatst naar de vrijdag. Jammer, maar daar heb ik verder geen invloed op."