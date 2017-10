NPO reageert op uitgelekt intern bericht AVROTROS over programmawijzigingen

Radio-dj Annemieke Schollaardt stapte eerder dit jaar over van 3FM naar Radio 2 om de plek in de middag in het tijdslot 14.00 - 16.00 uur over te nemen van Rob Stenders, die naar BNNVARA vertrok. NPO maakte deze week bekend dat ze de radioprogrammering gaan wijzigen en ze van plan zijn Stenders zijn plek tussen twee en vier terug te geven en dat Schollaardt een avondprogramma krijgt.

In het interne bericht, dat vrijdag in handen kwam van het AD, stelt Van Stade onder andere dat NPO geen goed presentatorenbeleid heeft. "Als je een dj die een grootse carrière van tien jaar heeft gehad bij 3FM laat verhuizen naar Radio 2 en daar dan maar voor vier maanden laat zitten, dan beschadig je die artiest."

Bezwaar

In een reactie aan NU.nl voegt een woordvoerder van de AVROTROS daaraan toe: "Als de situatie onveranderd blijft en Annemieke weg moet van de middag, dan gaan wij bezwaar maken. Wij vinden het onfatsoenlijk hoe er met Annemieke wordt omgegaan en het getuigt van weinig respect."

"Uit ons eigen onderzoek blijkt ook dat Annemieke even goed gewaardeerd wordt als Rob Stenders. Ze staat zelfs in de top vijf van populairste dj's", aldus de woordvoerder.

NPO

Een woordvoerder van de NPO laat aan NU.nl weten dat het hun inzet is om de twee beide sterke dj's te behouden voor NPO Radio 2. "Annemieke neemt in het voorgenomen besluit een belangrijke plek in de weekprogrammering in."

Ook stelt ze dat het maken van een nieuwe programmering een proces is waarbij keuzes moeten worden gemaakt vanwege de schaarse middelen en zendtijd. "Dat betekent dat we elk jaar mensen en omroepen teleur moeten stellen."

Ook is volgens de NPO-woordvoerder het besluit nog niet definitief. "De omroepen zijn uitgenodigd om zelf nog met een alternatief voorstel te komen en eind oktober neemt de Raad van Bestuur van de NPO een definitief besluit over de programmering."